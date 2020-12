Human Company e la strategia di business basata sui dati

12:28

“L’esperienza ci ha insegnato che il last minute potrebbe essere un trend dell’immediato futuro. Noi di Human Company intendiamo opporci a questa tendenza e ribaltarla, per premiare l’early bird grazie a una maggiore customizzazione dell’offerta, azioni mirate e piani tariffari dedicati”.

Così Eugenio Cignolini, direttore revenue Human Company, ha spiegato la strategia dell’azienda che prevede un approccio basato sui dati quale strategia di business. Nel corso del panel ‘Outdoor: a data driven approach’ durante Hicon 2020, la web conference dedicata all’innovazione nell’ambito del turismo e dell’ospitalità, Cignolini ha effettuato una lettura tra passato, presente e futuro nell’utilizzo dei dati come driver di resistenza, limitazione delle perdite e sviluppo del comparto.



Un’analisi effettuata partendo dai risultati dell’Osservatorio del Turismo Outdoor a firma Human Company, che nell’anno orribile del turismo hanno confermato i trend in positivo dell’intero comparto in termini di quote di mercato domestico, occupazione e indice di fiducia nei servizi offerti. Human Company, con il supporto di HT&T Consulting, ha quindi messo in pratica una strategia mirata sulle nazionalità e sulle regioni maggiormente performanti in termini di Roi. “Crediamo che il Digital Marketing sia fondamentale per corrette azioni di revenue”, ha concluso Cignolini.