Pur Südtirol lancia il Mercatino di Natale online

di Livia Fabietti

19:30

Un Natale esperienziale quello che si prospetta all'orizzonte. Pur Südtirol, a seguito delle restrizioni legate al Covid-19, ha deciso di rendere interattiva l'esperienza dello shopping natalizio in Alto Adige spostando online la magica atmosfera dei Mercatini di Natale.

C'è tempo fino al 6 gennaio 2021 per collegarsi al sito ufficiale dell'azienda altoatesina e 'passeggiare' tra le tipiche casette di legno per curiosare tra le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio facilmente acquistabili in pochi click.



Un modo per emozionarsi, anche a distanza, e permettere ai produttori locali di combattere la crisi promuovendosi virtualmente: "Siamo orgogliosi di questa iniziativa mediante la quale possiamo entrare nelle case degli italiani e far conoscere la nostra filosofia attraverso prodotti 100% made in Alto Adige", dichiara Günther Hölzl, ceo di Pur Südtirol. Tradizione ma anche innovazione: l'azienda, come precisa Miriam Conti - social media manager di Pur Südtirol - ha puntato molto sui social e sullo storytelling per entrare in empatia con il pubblico.