Interviene anche Fabio Melilli, presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati, a dare sostegno alla lettera inviata dalle associazioni del turismo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Ho letto l'appello odierno di Federturismo Confindustria rivolto al presidente della Repubblica che reputa indispensabili interventi di gran rilievo sul comparto turistico italiano provato dalla crisi pandemica - scrive in una nota -. Ritengo che le loro ragioni siano non solo pienamente condivisibili, ma che rappresentino una lettura oggettiva di una necessità strutturale su cui la politica, ora e nel prossimo futuro, debba intervenire".



Il turismo italiano, ribadisce Melilli, è un asset di grande rilievo economico fortemente penalizzato dalle misure di contenimento della pandemia. "La prima cosa da fare è impedire che questa rete possa frantumarsi. Sono certo che già nella legge di Bilancio ci saranno interventi a favore del settore - conclude Melilli -. Poi sarà necessario rafforzarle in maniera significativa con prossimi provvedimenti di gennaio e soprattutto con le azioni che verranno individuate nel Recovery Plan". O.D.