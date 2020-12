Marche Outdoor, il bike tourism anche d'inverno

13:41

Il bike tourism per visitare luoghi mai visti ed eccellenze nascoste dei territori, o per riscoprire i risvolti meno conosciuti di centri storici e paesi. Marche Outdoor ha lanciato un progetto ideato e realizzato dalla Regione, con l’obiettivo di mettere in rete le proposte del territorio valorizzando il turismo su due ruote e proponendo 24 percorsi ciclabili attraversano il paesaggio marchigiano, dal mare alla montagna; itinerari che possono essere percorsi in bicicletta da tutti, dai principianti ai più esperti.

Punto di partenza è la provincia di Ascoli Piceno, si legge su Hotelmag, dove il consiglio è di seguire l’itinerario del secondo anello di Ascoli Rebirth, un percorso che si compone di 77 km e che, prima di giungere alla città medievale, tocca Palmiano e Venarotta, due tappe del Cammino Francescano della Marca, che ripercorre il viaggio che San Francesco d’Assisi compì dall’Umbria ad Ascoli Piceno. Altro suggerimento è l’itinerario del primo anello di Sibillini Rebirth che attraversa parte del Parco dei Monti Sibillini. Altri itinerari percorribili in bici sono quelli della provincia di Fermo: il primo anello, di Macerata Rebirth, parte da Civitanova Marche e si snoda tra le colline del maceratese; poi quelli di Ancona e della provincia di Pesaro, con itinerari che toccano borghi, rocche, castelli e promontori.



La filosofia del progetto Marche Outdoor è stata sposata anche dall’artista Michelangelo Pistoletto, che ha visto nella regione un luogo di “Rinascita”, coniando il concetto di ‘Marche Rebirth’ e associando la sua opera – il Terzo Paradiso, rappresentato da tre anelli concentrici – ai vari percorsi suggeriti nel portale.