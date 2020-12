Tiqets: Musei Vaticani in regalo con la Gift Card

15:57

È acquistabile entro il 6 gennaio 2021 la Gift Card che Tiqets lancia in collaborazione a Roma con i Musei Vaticani, che con quasi sette milioni di visitatori l’anno è il terzo museo d’arte più visitato al mondo.

Sfruttabile per tutto il corso del nuovo anno, la Vatican Museum Gift Card è acquistabile sul sito di Tiqets; prevede un ingresso per i Musei Vaticani e la Cappella Sistina e, a seconda dell’opzione selezionata, un tour guidato disponibile sia in italiano sia in inglese.

Tiqets, piattaforma di prenotazione online per musei e attrazioni che lo scorso anno ha ottenuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, ha già collaborato con siti turistici italiani prima in occasione dell’Awakening Week di settembre - iniziativa volta al ‘risveglio’ del turismo -, poi con il Festival of Fright di ottobre, evento digitale organizzato in occasione di Halloween.