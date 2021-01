Sugli sci dal 18 gennaio: firmata l’ordinanza. Sarà subordinata alle linee guida del Cts

12:11

Firmata l’ordinanza che sposta la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio. Il provvedimento emanato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, segue le richieste di regioni e province autonome, che si erano spese per un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato tecnico scientifico.

E l’ordinanza di Speranza subordina infatti la riapertura del 18 all’approvvazione delle regole che il Cts dovrà definire nei prossimi giorni. La data certa per la riapertura, come evidenziato dal Sole 24Ore, era stata invocata da operatori e amministratori delle Regioni dell'arco alpino, dal Trentino alla Valle d'Aosta.

Il 18 gennaio rappresenta una specie di deadline per far ripartire un settore duramente colpito dal Covid e il parere del Comitato tecnico scientifico è atteso nei prossimi giorni. Parte della richiesta delle stesse Regioni prevede che a riaprire in modo automatico siano solo gli impianti nelle zone gialle e non quelli in zone rosse o arancioni.



La richiesta della Regioni è anche quella di far valutare il documento al Cts entro il 7 gennaio, affinché possa essere incluso nel prossimo Dpcm.