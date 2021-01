Procida è la Capitale italiana della cultura 2022

13:58

Sarà Procida la Capitale italiana della cultura 2022: lo ha annunciato stamattina in diretta sui canali del Mibact il ministro Dario Franceschini, spiegando che "il progetto culturale presenta elementi di attrattività di livello eccellente".

Procida ha battuto le altre nove città candidate per una serie di motivazioni riassunte dal presidente della giuria, Stefano Baia Curioni: "Il contesto dei sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione tecnologica è importante per tutte le isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee".



Grazie alla combinazione di questi fattori, prosegue, "il progetto potrebbe rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del Paese".



Non da ultimo, la vittoria di Procida trasmette "un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi, al Paese nei mesi che ci attendono". O. D.