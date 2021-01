Regioni verso il cambio di colore: tre probabili passaggi in zona gialla

15:55

È atteso per questo fine settimana il decreto che stabilirà i nuovi ‘colori’ delle Regioni. Stando alle ultime previsioni, riprese da corriere.it, il passaggio alla zona gialla sarebbe in vista per Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. In dubbio invece la ‘promozione’ di Lazio e Piemonte, che potrebbero restare in arancione. A rischio anche il passaggio della Puglia.

Pubblicità

Per la Lombardia, passata in arancione dopo la correzione della scorsa settimana, l’eventuale cambio di zona avverrà tra 7 giorni, dal momento che per passare alla zona inferiore servono 14 giorni consecutivi in situazione di rischio basso.