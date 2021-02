SeeSicily, aperto il bando per la comunicazione della Regione Sicilia

08:47

Il progetto SeeSicily, piano di sostegno al turismo già approvato dal presidente della Regione Sicilia Musumeci e per il quale sono stati stanziati 75milioni di euro, arriva a un punto cruciale.

È tempo infatti di realizzare un'efficace campagna di comunicazione che parli ai visitatori italiani e internazionali. Il decreto per l'affidamento del servizio è online, l'obiettivo è quello di rendere noti gli incentivi previsti sotto forma di voucher, destinati a coloro che sceglieranno la Sicilia per le proprie vacanze.



Come riporta itacanotizie.it, SeeSicily dovrà raccontare l'isola attraverso video emozionali capaci di spiegarne l'essenza. Si potrà presentare la propria candidatura fino alle 12 del 15 febbraio scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.turismo2@certmail.regione.sicilia.it. G. G.