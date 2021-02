Alto Adige, nuovo lockdown dall’8 febbraio

09:48

Arriva una nuova stretta in Alto Adige per contenere la diffusione del Covid-19. Secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale, a partire dall’8 febbraio inizierà un nuovo lockdown.

Per 3 settimane saranno in vigore misure più rigide, che prevedono la chiusura di negozi, la didattica a distanza per le scuole medie e superiori e il divieto di spostamento tra Comuni.



Nonostante la scelta della Giunta provinciale di effettuare test a tappeto, il numero dei contagi non sembra accennare a calare e, riporta rainews.it, è stato inoltre accertato il primo caso di mutazione del virus.