Sardegna, ecco come sarà la stagione 2021 secondo Intesa Sanpaolo

12:48

La ripresa è data per scontata. Ma che estate sarà per il turismo sardo? Nella più ottimistica delle ipotesi l'isola potrà recuperare quest'anno il 72% della domanda turistica pre Covid. Nella peggiore appena il 44%.

La previsione arriva da un'analisi di Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, che ha tracciato tre possibili scenari a cui gli operatori devono prepararsi. Secondo lo studio, la domanda turistica nell'isola potrebbe crescere con valori tra 6,7, 8,7 e 10,9 milioni di presenze, rappresentando rispettivamente il 44%, il 57% e il 72% del potenziale espresso nel 2019.



In termini di valore aggiunto, si stima invece che la ripresa della domanda turistica in Sardegna possa far recuperare tra 68,9 milioni, 192,8 milioni e 335 milioni di euro. A. D. A.