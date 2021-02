Piemonte, le Langhe ripartono dai numeri

08:00

I dati come elemento di partenza per un turismo che ha bisogno di rinascere. Nel corso dell'evento dedicato alla presentazione dei risultati dell'Osservatorio Turistico Langhe Monferrato Roero, si è discusso su come le prospettive per il futuro prossimo siano orientate a una stagione turistica che miri alla valorizzazione del territorio piemontese. Un tavolo immaginario al quale fare accomodare tutti gli attori della filiera per una ripresa che parli di imprese ed eccellenze locali.

Dai numeri della ricerca è emerso come il 42% degli intervistati, durante il mese di novembre 2019, abbia manifestato un interesse a visitare il Piemonte. Svizzera e Italia sono i mercati di punta dell'area Langhe Monferrato Roero, zona che rispetto al resto del Paese ha subito in maniera ridotta l'impatto della pandemia.



La spesa media settimanale con carta di credito è stata di 118 euro tra fine settembre e inizio ottobre 2019, con una lieve flessione (89 euro) a gennaio 2020. Belgi, olandesi e svizzeri coloro che hanno messo mano più volentieri al proprio portafoglio.



Significativo il dato relativo alla spesa totale nel periodo estivo che, nonostante l'emergenza sanitaria, nell'agosto 2020 ha perfino superato l'anno precedente con una flessione inevitabile nei mesi successivi a seguito della zona rossa e delle nuove chiusure.



Gaia Guarino