Cortina Skiworld, un nuovo logo per gli impianti sciistici

10:57

Nasce ‘Cortina Skiworld’. Il Consorzio Esercenti Impianti a Fune (Ceif) di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina cambia immagine con un nuovo logo e una rinnovata brand identity, che sostituisce ‘Skipass Cortina’ e si inserisce in un percorso di rilancio iniziato con i Campionati del Mondo di sci alpino 2021.

Il nuovo marchio riunisce i simboli e i valori comuni a Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina, facendo leva sulla forza del marchio Cortina. Le parole ‘Ski’ e ‘World’ rimandano agli impianti di risalita e alla vocazione internazionale delle destinazioni.



“In un anno così difficile – spiega in una nota Marco Zardini, presidente Ceif – è fondamentale guardare verso nuovi orizzonti, facendo tesoro delle fatiche di questo 2020 particolare. Gli impiantisti da sempre lavorano con uno sguardo attento alla sicurezza degli impianti e delle persone che li utilizzano. Sono i primi a sapere quanto sia importante non sottovalutare mai le minacce, trovando sempre nuove soluzioni per poterle affrontare. Ecco perché il Consorzio ha scelto proprio questo momento per un grande passo”.



“Il nostro consorzio è ampio, comprende tre aree, Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina – aggiunge Cinzia Confortola, consulente strategico e marketing del Consorzio Cortina Skiworld –. E’ stato necessario un lungo processo per arrivare a capire e riconoscere il ruolo trainante del marchio Cortina per tutte le ski aree, e le Dolomiti”.