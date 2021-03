‘L’Atlante che non c’è’ racconta il Sud visto con gli occhi di Ulisse su Rai 5

21:00

Il Sud visto con gli occhi di Ulisse. Le isole Eolie, il golfo di Napoli e il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna, ma anche l'Etna, Messina, Reggio Calabria e Scilla sono le principali tappe della seconda puntata de ‘L'Atlante che non c'è’, il nuovo programma in onda il lunedì alle 21.15 su Rai5, e disposnibile su RaiPlay che racconta i luoghi di romanzi e opere lettarie senza tempo, da Pinocchio all’Odissea.

Sono i luoghi in cui approdano Ulisse e compagni nel primo e più famoso tour della storia della letteratura. Guide della puntata saranno Vinicio Caposela, Davide Enia, Matteo Nucci e Nadia Terranova. Da Vigata al Paese dei Balocchi, passando per Scilla e Cariddi, il programma è una guida turistica in quattro puntate, volta a esplorare paesi, città e mondi immaginari della letteratura.



In ogni puntata l'attore e doppiatore Marco Vivio guiderà il pubblico alla scoperta di un libro e dei suoi mondi.



Paola Trotta