Lutto nel turismo in Campania, scompare Ciro Giglio

Un altro lutto funesta il mondo del turismo. Questa volta ad essere colpito è il mondo dell’inbound, con la scomparsa di Ciro Giglio, albergatore e operatore delle penisola Sorrentina che fin dal 1962 aveva avviato la sua attività nel settore del turismo.

Alla fine degli anni Settanta, con l’acquisizione e l’apertura del Mar hotel Alimuri, Ciro Giglio getta le basi per realizzare quello che sarà un grande gruppo alberghiero operante in penisola Sorrentina e nel Sud Italia.



Il gruppo è oggi costituito da sei alberghi: Nastro Azzurro Resort, Atlantic Palace, Conca Azzurra Resort, Vista di Capri e Tenuta Montecorbo.



La redazione di TTG Italia si unisce si unisce al cordoglio della famiglia e agli amici per il grave lutto.