See Sicily, una notte gratis ogni 3 di soggiorno nell'isola

08:46

Si chiama See Sicily ed è il piano di promozione turistica della Regione Sicilia in vista della stagione estiva. Chi arriverà sull'isola potrà usufruire di una serie di servizi tra cui la possibilità di beneficiare di una notte gratis ogni 3 di soggiorno.

Un investimento di circa 75 milioni di euro che punta alla ripresa del turismo. "Nonostante il picco positivo della scorsa estate, il bilancio è assolutamente negativo", ha dichiarato a lasicilia.it l'assessore al turismo della Regione Manlio Messina. "Abbiamo avuto perdite del 70-75% e anche del 90% in alcuni territori".



A fare la differenza potrebbe essere la campagna vaccinale e l'incognita covid-free per le isole minori e non. In ogni caso, massimo è l'impegno profuso per l'implementazione dei protocolli di sicurezza e per le iniziative di destagionalizzazione, dall'ampliamento dell'offerta dei voli agli eventi. G. G.