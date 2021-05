Sardegna ancora in arancione. Nieddu: “Il sistema dei colori va corretto”

15:55

La seconda settimana consecutiva in zona arancione sembra ormai realtà per la Sardegna. Dal 10 al 16 maggio, come confermato da La Nuova Sardegna, il colore rimarrà lo stesso.

La decisione del Ministero della Salute sembra ormai certa in quanto l’Istituto superiore di sanità avrebbe posto un veto insuperabile.

Il giallo, invece, dovrebbe scattare da lunedì 17, ma tutto dipenderà dal prossimo pronunciamento del Comitato tecnico scientifico sull’andamento dei contagi. Gli ultimi numeri del bollettino regionale fanno ben sperare: il giallo è sempre più vicino, ma non da subito.



Nell’ultimo confronto durante la conferenza Stato-Regioni, l’assessore alla sanità, Mario Nieddu, ha spiegato “Il criterio dei colori, legato ad alcuni indici, va cambiato. In queste ultime settimane, la Sardegna è stata penalizzata. Pur avendo da tempo numeri da zona gialla, è finita in arancione prima, rosso poi e di nuovo in arancione per quasi due mesi”. Se questo squilibrio si ripetesse da giugno in poi, “potrebbe essere deleterio in piena stagione turistica. Il sistema dei colori va corretto al più presto”.