Sardegna, una meta per il wedding: lunedì il webinar con TTG Italia

La Sardegna è una destinazione archeologica unica al mondo. Ma forse non tutti sanno che nei luoghi della storia sarda ci si può anche sposare. È questa una delle peculiarità che verrà approfondita durante “ArcheologiKa, il volto misterioso della Sardegna”, il webinar organizzato per lunedì 31 maggio da TTG Italia per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari.

Gli agenti di viaggio che si iscriveranno al webinar potranno conoscere da vicino il vasto patrimonio archeologico dell'isola e ricevere indicazioni utili per l’organizzazione in loco di eventi e matrimoni, ora in fase di ripartenza.



Una meta per il wedding

La Sardegna è infatti una meta perfetta per i professionisti in cerca di location sensazionali, atmosfere raccolte e colori naturali che sembrano dosati per garantire la massima resa fotografica. Senza contare il resto dell'isola che, con le sue innumerevoli attrattive, offre infinite possibilità agli sposi in viaggio di nozze.



Ad oggi i luoghi della storia dove è possibile organizzare la cerimonia nuziale sono più di venti, ma l’elenco è in corso di rapido ampliamento.



