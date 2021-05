L’holiday working fa tendenza: ecco chi lo sceglie

16:24

Tendenza holiday working. La pandemia ha comportato un radicale cambio delle nostre abitudini andando a incidere soprattutto su spostamenti e lavoro. Lo sa bene il settore del turismo che però sta riuscendo a trovare qualche spiraglio di luce in chi cerca di coniugare smartworking e vacanza. Secondo un'indagine del Sole24Ore, gli italiani stanno scegliendo località di soggiorno adatte al lavoro agile o alla dad, fornite di wi-fi, parcheggio e preferibilmente in mezzo alla natura.

La fascia d'età 35-55 anni è quella che si sta muovendo di più in questa direzione (l'anno scorso erano più gli over 65). Secondo il Centro Studi Italianway fra le mete preferite ci sono Muravera e la Costa Smeralda (Sardegna), Termoli (Molise), Monopoli, Lecce e Castellana Grotte (Puglia), Avola e Lampedusa (Sicilia). Piacciono molto anche le Marche, il Lago d'Iseo, la zona del Bormiese e della Valdisotto in Lombardia, Andora e Sanremo in Liguria. I mezzi preferiti per spostarsi sono l'auto, il camper e il traghetto. M. T.