Puglia, wedding pronto a ripartire

12:32

La Puglia riparte con le feste di matrimonio. In vista del 15 giugno, data fissata dal decreto per riaprire le celebrazioni, la Regione ha realizzato un protocollo di misure anticontagio, inviato all’attenzione della Conferenza delle Regioni e del Cts, per l’organizzazione dei ricevimenti di nozze e delle altre funzioni civili e religiose.

“Questo protocollo è importante per far ripartire il settore pugliese dei matrimoni, che è uno dei più importanti – ha affermato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia -. Le nostre aziende sono state capaci di darci molti suggerimenti e di collaborare per stilare il documento”.



“Le imprese pugliesi del settore potranno contare anche su intervento appena approvato – ha aggiunto l’assessore regionale alla Cultura, Massimo Bray... (continua su HotelMag)