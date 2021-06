Sardegna, il turismo attende il responso Ue. Oggi l’isola potrebbe entrare in zona verde

13:58

Quella di oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per il turismo in Sardegna. Se i segnali della domanda dal resto d’Italia fanno presumere un’estate dal traffico importante, in regione si spera che possa crescere anche la domanda dall’estero, paesi Ue in prima fila, per potere estendere la stagionalità anche nei mesi di settembre e ottobre.

Un passo avanti in questo senso potrebbe arrivare oggi, quando ci sarà il responso del centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie che, in base ai dati trasmessi dal Ministero della Salute italiana, potrà decidere il passaggio dell’isola in zona verde.



I requisiti

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna di oggi, possono entrare nell'area verde le Regioni che per 14 giorni registrano meno di 25 contagi ogni 100mila abitanti: una percentuale ampiamente raggiunta in Sardegna, anche se resta un’incognita, ovvero quello del numero di tamponi effettuati ogni giorno, che in regione sono al limite minimo. Il via libera alla zona verde Ue fornirebbe un lasciapassare importante per il rilancio del turismo dall’Europa.