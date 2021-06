Enit, Atgl e Sonders&Beach insieme per il turismo Lgbtq+

21:00

Un’alleanza tra pubblico e privato per l’accoglienza Lgbtq+ in Italia. È quella siglata tra Enit, Atgl Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian e il Gruppo Sonders&Beach.

Un percorso avviato assieme con la candidatura dell’Italia alla Convention Iglta - che si svolgerà a Milano nel 2022 - e che ora sta proseguendo su diversi fronti.



I progetti

Enit, infatti, dopo essere entrata nel Comitato Scientifico Aitgl, per contribuire alle ricerche incentrate su questo target di mercato, ha aderito al protocollo ‘Diversity & Inclusion’, il primo in Italia dedicato all’ospitalità e alla valorizzazione dell’inclusione sociale che ha ottenuto la validazione Rina per l’accoglienza di genere.



L’adesione al protocollo D&I vedrà l’Italia, al pari di grandi mete internazionali, adottare politiche di Diversity Management all’interno della stessa organizzazione dell’Ente turistico.



Infine Enit New York e il gruppo Sonders&Beach US hanno intrapreso una partnership per la realizzazione di contenuti redazionali e video dedicati al turismo Lgbt che verranno veicolati attraverso la piattaforma internazionale QueerVadis.com. E, a ottobre 2021, durante la Convention Iglta di Atlanta, sarà presentato lo speciale Qmagazine, una monografia dedicata completamente all’Italia realizzata in collaborazione con l’ufficio Enit di New York.



“I turisti Lgbt che visitano il nostro Paese sono 10% dei viaggiatori totali Lgbt – spiega in una nota Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit -, offrono enormi opportunità per un’offerta legata ad un turismo di nicchia come quello esperienziale ad esempio. Enit è orgogliosa di essere uno dei tasselli per portare avanti una mission che innalza ancora di più il livello di accoglienza, diversità e inclusione dell’Italia”.



“Abbiamo seguito un lungo itinerario assieme e in vista dell’importante appuntamento con la Convention Iglta, l’intesa con Enit si fa sempre più stretta e significativa - aggiunge Alessio Virgili, presidente Aitgl e ceo Sonders & Beach - per l’Italia questa è un’occasione da non perdere, e lo sarà ancora di più dopo la pandemia, creando grandi opportunità per le imprese che vogliono diversificare e investire su questo importante segmento turistico che ci qualifica come Paese accogliente anche rispetto a tutti gli altri viaggiatori”.