Green Vallée d'Aoste si costituisce in Dmc e apre al trade

di Gaia Guarino

13:11

Un Dmc con un'anima eco-friendly dedicato alla Valle d'Aosta. Green Vallée d'Aoste si presenta al mercato come rete d'impresa in continua crescita il cui obiettivo è sfruttare il proprio bagaglio di conoscenza per confezionare esperienze in regione che includano la mobilità, la parte alberghiera e ovviamente una serie di attività per entrare in sintonia col territorio.

"Abbiamo deciso di costituirci in Dmc e metterci a disposizione del trade - spiega Andrea Celesia, a.d. e coordinatore della rete di imprese Green Vallée d'Aoste -. Il messaggio green che vogliamo mandare è forte e importante, la Valle d'Aosta esprime al meglio ciò che i turisti si aspettano da una località sostenibile".



"Vogliamo cercare dei partner che ci stiano vicino - conclude Celesia -. Non siamo un'isola e pensiamo a delle sinergie con i Dmc delle regioni confinanti così da mettere insieme un prodotto che possa attirare anche i turisti di lungo raggio".