L'aeroporto di Verona gateway delle Dolomiti trentine

Grandi pannelli e vetrofanie con immagini dei boschi, dei laghi e delle montagne trentine, a cominciare dalle Dolomiti, accoglieranno i passeggeri in arrivo allo scalo di Verona sino all’anno olimpico 2026. L’iniziativa nasce da un accordo di partnership tra la Catullo, società di gestione dell’aeroporto scaligero, e la Provincia autonoma di Trento, ed è finalizzato alla promozione del territorio trentino.

La partnership, si legge su Hotelmag, accompagnerà l’intera esperienza olimpica, con una grafica che di volta in volta si adatterà alle stagioni e ai temi che il Trentino intenderà proporre ai passeggeri che transiteranno dal terminal.



“Il Catullo rappresenta una fondamentale porta d’accesso alle montagne e al territorio del Trentino – ha sottolineato Paolo Arena, presidente del Catullo -. E la partnership con la Provincia autonoma di Trento consolida un legame che si intensificherà ulteriormente per l’accoglienza dei flussi di visitatori previsti per le Olimpiadi invernali 2026”.



Per Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, “il progetto con l’Aeroporto Catullo di Verona rappresenta un ulteriore segnale di ripartenza per il sistema del turismo trentino, non solamente legato all’estate, ma in prospettiva anche per il prossimo inverno, in cui ci aspettiamo una clientela anche straniera ed europea. Tutti i passeggeri in arrivo a Verona saranno accolti dalle immagini più suggestive del nostro territorio in ogni stagione, un biglietto da visita che potrà far scattare curiosità e interesse a venire a scoprire di persona la nostra proposta”.