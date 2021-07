Uber, i dati su mobilità e turismo dicono che gli stranieri stanno tornando in Italia

15:53

Tornano gli stranieri in Italia. L'Osservatorio Uber su Mobilità e Turismo, tra maggio e giugno, ha riscontrato una crescita media del 106% a livello nazionale delle corse effettuate da utenti stranieri in Italia (soprattutto americani, francesi e inglesi) con Uber Black e Uber Taxi, corse che sono raddoppiate a Roma, Bologna e Torino e quadruplicate a Napoli per viaggi di piacere.

A Milano invece si è registrato un +71%, un dato legato più al business che al leisure. "Il successo delle campagne vaccinali ci permette di osservare una progressiva ripartenza della mobilità urbana in diverse città, sia dei nostri utenti italiani, che da parte di decine di migliaia di viaggiatori stranieri. Tantissime persone possono finalmente tornare a godersi le bellezze del nostro paese, che sia per una vacanza di inizio estate, o per viaggi di lavoro", afferma Lorenzo Pireddu, Uber Head of Italy. L. F.