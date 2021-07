Teglio punta sul digitale: sito rinnovato a un’app per i turisti

19:30

È online la nuova versione del sito di promozione turistica di Teglio, che presenta una nuova veste grafica e contenuti rinnovati. Il portale, decisamente user friendly, fornisce informazioni dettagliate per familiarizzare con il ricco patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico che caratterizza uno dei borghi più belli d'Italia.

Potere alle parole ma anche alle immagini, che offrono un assaggio delle bellezze del territorio. Oltre al sito anche l'App 'ScopriTeglio', disponibile gratuitamente per Android e iOS, rientra nell'ambito del progetto di comunicazione "Ritrovare l'identità perduta" promosso dal Comune di Teglio con la collaborazione del Consorzio Turistico Media Valtellina per migliorare il posizionamento e la riconoscibilità del territorio di Teglio nel panorama turistico ricettivo della Valtellina.



L'App, grazie al Gps, assicura ai visitatori un'esperienza immersiva suggerendo percorsi e segnalando, passo dopo passo, i vari punti di interesse. "Questo prezioso progetto ci permetterà di far conoscere ancora di più le meraviglie del nostro territorio. Già ad oggi risorse di questo tipo possono fare la differenza ma il lavoro andrà avanti e verrà integrato strada facendo", ha commentato Elio Moretti, sindaco di Teglio. L. F.