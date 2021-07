Ivrea e Canavese: la promozione del territorio grazie a un nuovo portale

17:28

Ivrea e Canavese giocano la carta della vacanza sostenibile, tra natura e paesaggi, ma anche storia, cultura, tradizionee turismo attivo. È questo il nuovo corso turistico intrapreso dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, costituita nel 2018 con l’obiettivo di favorire il progresso e lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio canavesano, valorizzando e rafforzando l’identità territoriale e culturale.

“Ivrea e il territorio del Canavese sono conosciuti come zone dedite all’agricoltura, alla viticoltura e all’industria, spesso visitati per motivi di lavoro o di transito per raggiungere Torino o la Valle d’Aosta - commenta Luisa Marchelli (nella foto), presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese -. Lo scorso anno, invece, abbiamo visto un forte aumento di visitatori italiani che hanno, quasi con sorpresa, scoperto luoghi vicini, facili da raggiungere, ricchi di attrattive e risorse naturali e poco affollati”.



Una tendenza che si era già manifestata prima del 2020, con un numero di turisti triplicato dal 2007 al 2017 provenienti anche dall’estero, soprattutto da Germania, Francia, Olanda e Belgio. Nel 2020, anche grazie al voucher della Regione Piemonte, che ha contribuito a valorizzare il territorio incentivandone la scoperta, le prenotazioni di vacanze nel Canavese sono aumentate.

“Nel 2020 i numerosi turisti italiani hanno particolarmente apprezzato la nostra offerta e questo ci ha aiutato ad acquisire una consapevolezza diversa del nostro territorio: Ivrea e il Canavese rappresentano una nuova destinazione turistica di prossimità per alcuni grandi centri urbani del Nord, ma anche per chi viene da lontano e opta per vacanze più lunghe e articolate”. Una consapevolezza che è stata recepita positivamente da un territorio molto ampio e differenziato dove si trovano 138 comuni che, insieme con le associazioni territoriali, le strutture ricettive e di servizi turistici hanno visto nell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese un prezioso alleato per promuovere la propria offerta.



L’Agenzia sta mettendo a punto una serie di strumenti fondamentali per la promozione del territorio. In primis un portale di destinazione che sarà presentato a breve. Inoltre, sono già previste altre attività di comunicazione multicanale.

“Il Canavese - precisa Marchelli - può rivelarsi un’inaspettata novità rispetto ad altri territori italiani simili o già molto conosciuti. Oltre ai siti Unesco offriamo soggiorni e vacanze all’insegna della sostenibilità e del turismo attivo. Abbiamo anche il vantaggio di essere 'aperti tutto l’anno’: d’inverno, si possono fare escursioni in ciaspole sui monti del parco nazionale del Gran Paradiso, provare l’arrampicata su ghiaccio e anche sciare, mentre d’estate ci si dedica a tour, cicloturismo, equitazione, golf, rafting e parapendio oppure a visitare i numerosi castelli e ville con una diversificata offerta culturale. Inoltre il territorio è ricco di eccellenze gastronomiche e la sua particolare conformazione dà vita alla produzione di ottimi vini”.