Leoleandia compie 50 anni all'insegna delle novità

L’estate di Leolandia entra nel vivo e si arricchisce con una serie di novità per rendere entusiasmante la festa organizzata per il 50esimo compleanno del parco.

David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia, ha spiegato: “Leolandia si distingue da sempre per essere il primo e unico parco a tema in Italia che fa sognare i bambini, da zero anni fino all’adolescenza, regalando agli adulti la gioia di vedere lo stupore e la felicità sul loro volto. Anche per questo, le novità non possono mancare: entriamo nel vivo della stagione con tutte le nostre produzioni artistiche rinnovate per offrire un palinsesto di spettacoli completamente inedito. Con le nostre attrazioni acquatiche, adatte anche ai più piccoli, offriamo inoltre un’alternativa fresca e divertente anche nelle giornate più calde, sempre all’insegna della sicurezza”.

Si parte dai nuovi spettacoli dal vivo con il cast artistico di Leolandia che comprende 15 ballerini, 3 cantanti e un gruppo di acrobati internazionali. Largo poi a tante sorprese nei giochi acquatici di Masha e Orso e di PJ Masks City.

Tra gli appuntamenti più attesi, il nuovo musical ‘Favola, Viaggio nelle Terre Lontane’, che accompagna gli spettatori alla scoperta delle tradizioni e delle atmosfere di India, Cina e Polinesia. Prodotto internamente dal team di scenografi, costumisti e coreografi di Leolandia, il musical va in scena sul palco della LeoArena, il teatro principale del parco.

Novità anche per quanto riguarda gli show all’aperto, con ‘Le Miniere di Cowboy Town’ e ‘La Spada di Admir’, due avventure che vedono un gruppo di minatori e una ciurma di pirati alle prese con diamanti dai poteri speciali e antiche leggende.



Appuntamento mattutino con lo spettacolo di benvenuto per immergersi nel mondo di Leolandia ancora prima dell’apertura del parco.

Oltre a Masha e Orso, da quest’anno si possono ammirare nuovi mini live show con i personaggi dei cartoni animati: “La Premiazione di Ladybug e Chat Noir’ e il nuovo appuntamento di Bing e Flop. “Canzone dell’Arcobaleno”.

Non solo spettacoli. A Leolandia l’estate è sinonimo di tante attrazioni acquatiche che offrono l’opportunità di rinfrescarsi nel corso della giornata.

Per i più piccini, spazio a schizzi, scivoli, laghetti e tanti altri freschissimi giochi nelle diverse zone acquatiche del parco. La scelta spazia tra la Baia dei Piccoli Surfisti, il Laghetto, il Cortile di Masha, ambientato nella Foresta di Masha e Orso e lo Spraypark, il parco giochi acquatico di PJ Masks City.