15:50

L’obiettivo è sempre lo stesso: convincere i recalcitranti a vaccinarsi. E così sotto lo slogan “Aiutiamo il turismo e non mandiamo in giro persone che propagano il virus” il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni ha lanciato una proposta allettante: un bonus vacanze da mille euro per tutti coloro che completino il ciclo vaccinale.

L’idea del deputato è stata presentata durante l’ultima audizione in Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato del ministro dell’Economia Daniele Franco.



In occasione del suo intervento, secondo quanto riportato da investireoggi.it l’onorevole di Forza Italia ha affermato: “Chi non si vaccina è come un evasore fiscale: beneficia di qualcosa che non paga, e aggiungerei – ha proseguito – beneficia del buon senso e del senso civico di chi si vaccina pur essendo giovane per rispetto di tutti gli altri”.



Il nodo dei tempi

Un’idea quella del bonus vacanze, che il ministro Franco non ha bocciato in toto, ma che ha contestato per via delle tempistiche di attuazione. Risulta infatti molto difficile renderla operativa in tempi stretti: siamo ormai all’ultima settimana di luglio e gli italiani che dovevano partire in vacanza lo hanno già fatto o si apprestano a farlo nei prossimi giorni.



Un altro problema è legato poi al completamento del ciclo vaccinale, richiesto come condizione indispensabile per ottenere il bonus da 1.000 euro e convincere così anche gli indecisi. Per chi ancora deve sottoporsi alla prima dose, infatti, sarà impossibile ricevere la seconda prima della fine dell’estate.