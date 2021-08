Zoomarine, due settimane di eventi per la ‘Grande Festa di Ferragosto’

17:29

Iniziano le celebrazioni del Ferragosto a Zoomarine. Il parco acquatico alle porte di Roma celebra il momento clou della stagione estiva con due settimane di eventi.

Si inizia domenica 15 agosto con la tradizionale ‘Grande Festa di Ferragosto’, un’intera giornata di musica e divertimento dalle ore 10 alle 22. In programma uno spettacolo dei fuochi d’artificio e uno show musicale delle fontane danzanti.



Domenica 22 agosto si prosegue con una giornata dedicata ai delfini. Per festeggiare i suoi 11 delfini Zoomarine abbinerà agli eventi in programma esibizioni live di musica classica a cura del quartetto d’archi Sharareh e presenterà al pubblico una nuova dimostrazione educativa.