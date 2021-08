Sicilia e Sardegna salve dalla zona gialla

10:05

Non entreranno in zona gialla subito dopo Ferragosto. Le ultime rilevazioni sembrano salvare le due regioni maggiormente a rischio di cambio fascia, ovvero Sicilia e Sardegna.

Secondo quanto riporta repubblica.it, infatti, tutta l’Italia resterà bianca almeno per la prossima settimana. Ovviamente il monitoraggio successivo potrebbe decretare passaggi di colore, ma la settimana centrale di agosto sarà salva.



La prospettiva spaventava in particolare il mondo del turismo, che si sarebbe trovato ad avere a che fare con nuove restrizoni in una delle settimane più importanti dell'anno.