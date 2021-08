08:08

Che l’Italia non abbia perso attrattiva a livello internazionale nemmeno nel periodo più buio della pandemia è ormai ampiamente provato, ma le informazioni fornite da Destination Insights - lo strumento di Google per monitorare i cambiamenti dell’industria turistica - vanno oltre e parlano del nostro Paese come della meta con la crescita più rapida nel mondo durante l’estate: più 75% prendendo come filtro le ricerche effettuate durante l’intervallo di tempo dal 2 giugno al 18 agosto 2021.

Nello stesso periodo, prendendo in esame i Paesi con gli utenti più interessati ai viaggi internazionali verso l’Italia, notiamo che l’interesse principale proviene dalla Germania, seguita da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti.



Le città più amate

Sul fronte delle città preferite nessuna novità al primo posto, con Roma che domina incontrastata per numero di ricerche, mentre più inusuale è il prosieguo della top ten, che continua con Riccione e Rimini e poi ancora le più classiche Venezia, Milano, Napoli e Firenze, per poi terminare con Caorle, Lido di Jesolo e Lignano Sabbiadoro.



Vacanze sempre più domestiche

Anche gli italiani mostrano di prediligere le mete di prossimità: dai dati di Destination Insights l’Italia risulta infatti al primo posto come domanda turistica dei nostri connazionali, seguita dalle vicine Spagna e Grecia.



E le città preferite? Ecco la top 10 degli italiani, con il podio inalterato che vede Roma, Riccione e Rimini nelle prime tre posizioni, seguite da Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Cesenatico, Vieste e Lido di Jesolo.