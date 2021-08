09:55

Dal 31 agosto i passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna non dovranno più sottoporsi all’autoisolamento di cinque giorni. A stabilirlo il ministro della Salute Roberto Speranza che, invece, conferma le restrizioni già in vigore per i cittadini in arrivo da altri Paesi.

“Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi - spiega il ministro su Twitter -. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo”.



Federalberghi: fiducia per settembre

Positivo il commento del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: “Gli albergatori italiani - dice - salutano con favore l'ordinanza che sancisce il superamento della mini quarantena per i turisti provenienti dal Regno Unito. L'azione coordinata del ministro Speranza e del ministro Garavaglia ha consentito di realizzare un risultato importante, che riapre le porte al mercato inglese, continuando a garantire elevati standard di sicurezza”.



Si riaccende, dunque, la speranza per settembre che, sottolinea Bocca, “sarà un mese decisivo per molte imprese turistiche italiane che, dopo un'estate salvata dagli italiani, hanno bisogno degli stranieri per consolidare la ripresa”.