Matera Collection lancia il tour ‘Sulle tracce di James Bond’

11:43

È uscita nelle sale di tutto il mondo, dopo una lunga attesa, l’ultima puntata della saga di James Bond, l’agente segreto a servizio di Sua Maestà che appassiona da anni il pubblico internazionale. Un pubblico che questa volta vedrà fra i protagonisti Matera.

La città dei Sassi, infatti, è stata location di una parte delle riprese del film e per 15 minuti il pubblico di tutto il mondo potrà ammirare le bellezze della location lucana.



Sulla scia dell’uscita del film, Matera Collection ha ideato il tour ‘Sulle tracce di James Bond a Matera’ per portare fan e curiosi a vivere la storia di 007 fra le vie della città.



Il tour ripercorre diverse location delle riprese avvenute tra agosto e settembre 2019 nel centro di Matera e nel Parco delle Chiese Rupestri.



L’itinerario tocca Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Giovanni e via Madonna delle Virtù, luoghi di inseguimenti e sparatorie a bordo dell'immancabile Aston Martin DB5. Si continua con il quartiere della Civita, precisamente nel punto panoramico di Piazza Duomo, dove è stata girata una delle scene più spettacolari, in cui una moto arriva correndo sulla piazza con un salto acrobatico.



Il tour prosegue lungo la scalinata di Via Muro dove i due attori protagonisti, Daniel Craig e Léa Seydoux, hanno girato scene intime con lo scenario mozzafiato del Sasso Caveoso. Durante il tour vengono mostrati alcuni filmati amatoriali girati durante le riprese.



Il tour è stato disegnato per Matera Collection - Unique and characteristic hotels dalla tour manager Dora Cappiello, fondatrice di Ferula Viaggi, che affianca gli hotel nell’organizzazione di tour ed esperienze, soprattutto di turismo attivo.



Il tour 'Sulle tracce di James Bond a Matera' è gratuito prenotando un soggiorno di tre notti in uno degli hotel dal fascino glamour, facenti parte di Matera Collection.