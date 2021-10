Roma, inaugurata la nuova mostra ‘Quirinale Contemporaneo’

13:39

Con la riapertura al pubblico del Palazzo del Quirinale, ha preso il via l’edizione 2020-2021 del progetto “Quirinale contemporaneo”, con un ampliamento del patrimonio, che ora è composto da 101 opere d’arte contemporanea e 102 oggetti di design. La mostra, come riporta Hotelmag, è stata inaugurata con l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le sedi istituzionali della Presidenza della Repubblica – il Palazzo del Quirinale, la Tenuta di Castelporziano e Villa Rosebery – vedono oggi l’originario assetto decorativo accostato alle espressioni artistiche dell’epoca repubblicana, rappresentate dalle principali correnti e dai più importanti autori del secondo Novecento e del XXI secolo, attraverso dipinti, sculture, installazioni, mosaici, fotografie, ricami, telai.



Anche per questa edizione, allo scopo di un generale ampliamento del patrimonio di opere d’arte fruibili al pubblico, è stata operata la scelta di non acquisire opere dai musei pubblici – come spiega una nota -, ma di mettere a disposizione ulteriori pezzi sinora meno visibili. Tutte le acquisizioni sono avvenute a titolo gratuito, o per effetto di donazioni, o a comodati d’uso.



“Il progetto Quirinale Contemporaneo non è stato concepito come esposizione artistica a carattere più o meno temporaneo – ha affermato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti -, ma come operazione culturale di lunga durata connessa al tema dell’identità nazionale. In particolare, si tratta di un progetto in fieri, consistente nell’innesto, nei luoghi istituzionali, di opere d’arte e di design contemporanee, aperto a ulteriori e progressive accessioni. La sua attuazione ha comportato, oltre ad alcuni interventi sull’architettura d’interni, anche un processo di rinnovamento nella comunicazione: con l’arricchirsi del contesto espositivo era necessario ripensare il discorso narrativo e integrarlo con contenuti di attualità ed educazione civica”.



La mostra è inserita nel percorso di visita del Palazzo del Quirinale.