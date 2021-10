Gastronomia, outdoor e archeologia: l’‘altra Sardegna’ a TTG Travel Experience

16:24

Una boutique destination inaspettata che, oltre al mare, sa raccontare i valori e le tradizioni dell’entroterra. È la Sardegna che si presenta a TTG Travel Experience nell’intento di richiamare l’attenzione degli operatori su nuovi asset di comunicazione e promozione.

“Quello che stiamo vivendo - spiega l’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa - è un momento importante per la promozione della nostra isola. Con i vari progetti che abbiamo in essere, di cui Archeologika è un esempio, intendiamo innescare un meccanismo virtuoso in grado, da un lato, di responsabilizzare e formare i nostri operatori locali a essere pronti ad accogliere turisti sempre più esigenti, attenti e curiosi. Dall’altro proporre, proprio ai nostri visitatori, prodotti più ricercati, nuovi, intimi e servizi eccellenti, non solo nei resort della costa ma anche nelle zone interne”.



Il successo di Archeologika

La strategia di promozione si inserisce nel solco del successo ottenuto dal progetto Archeologika Sardegna che, attraverso quattro fam tour e workshop b2b e 2 webinar di aggiornamento e formazione, ha portato circa 200 adv italiane a scoprire l’enorme potenziale storico-culturale-gastronomico che anima soprattutto l’entroterra sardo, sempre più complementare al prodotto mare ed essenziale per rendere davvero completa l’esperienza di soggiorno in questo territorio.



Fuori dai luoghi comuni

“Intendiamo accompagnare sia chi ci raggiunge che chi lavora con e per noi, in una crescita - spiega Chessa - volta a far uscire la Sardegna dai limiti di un luogo comune che ne riconosce lo straordinario valore della proposta mare ma che ne ha, per troppo, tempo, sacrificato aspetti e prodotti di altissimo valore. Archeologia e gastronomia tra questi”.



In rappresentanza della vasta offerta turistica sarda ci saranno 36 co-espositori tra consorzi, operatori locali, strutture ricettive e resort, che incontreranno gli agenti di viaggio presso uno stand di quasi 400 mq con quattro fronti espositivi.



La gastronomia sarà protagonista in fiera grazie al servizio catering firmato dallo chef Pierluigi Fais.