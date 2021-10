Emilia Romagna e Toscana rinnovano la partnership per il turismo

10:00

Una collaborazione destinata a proseguire fino al 2024. Emilia Romagna e Toscana hanno scelto il palco di TTG Travel Experience per rinnovare il Protocollo d’intesa che le vede impegnate, attraverso i rispettivi enti di promozione turistica, a promuovere congiuntamente la montagna tosco-emiliana-romagnola e i prodotti turisti collegati.

A firmare l’intesa gli assessori regionali al Turismo di Emilia Romagna, Andrea Corsini, e Toscana, Leonardo Marras (nella foto), che hanno in tal modo rinnovato, per il triennio 2021-2023, la sinergia in campo turistico nel segno del turismo slow lungo l’Appennino Tosco-Romagnolo.



Turismo green e slow

“Prosegue nel segno del turismo green e slow la virtuosa collaborazione avviata con la Toscana otto anni orsono per i progetti ‘Terre di Piero’ e successivamente ‘Vie di Dante’ - commenta l’Assessore Corsini - secondo una linea operativa che da anni ci vede impegnati nell’instaurare rapporti di collaborazione e creare prodotti e promozione congiunta con le regioni limitrofe. L’Appennino Tosco-Romagnolo è una risorsa dal potenziale enorme, oggi più che mai alla luce della crescente richiesta di vacanza en plein air”.



Condividere idee e progetti

“Questo protocollo rinsalda un rapporto di collaborazione ormai strutturato, che nel tempo ha dato risultati molto positivi per entrambe le regioni, non ultima l’esperienza delle Vie di Dante - aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana -. Mai come adesso c’è bisogno di condividere idee e progetti per ripartire al meglio e costruire uno sviluppo dei territori solido e duraturo; questo vale per l’economia come per il turismo”.