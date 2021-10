Wellness e territorio, la Toscana lancia la nuova campagna

14:45

Benessere psicofisico e territorio. È il binomio su cui punta la nuova campagna di Toscana Promozione dedicata al wellness e presentata in anteprima a TTG Travel Experience.

"Abbiamo scelto questo momento - sottolinea Leonardo Marras, assessore al turismo della Toscana (nella foto) - per lanciare la seconda parte della nostra campagna di promozione, dedicata al wellness, e promuovere la collaborazione con Federterme: siamo forti sulla stagione estiva, dobbiamo esserlo sempre più anche nel resto dell'anno e questa declinazione, insieme alle città d'arte, sono la chiave per raggiungere l'obiettivo".



Quello del benessere è uno degli asset su cui punta la Regione per favorire e attrarre il grande pubblico nazionale e internazionale: un prodotto turistico già presente nella proposta della destinazione toscana, ma che la Regione vuole mettere a sistema abbinando ricerca del benessere psicofisico con la scoperta del territorio. A.D.A.