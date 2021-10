La Puglia in fiera: “Obiettivo allungare la stagione”

15:01

È positivo il bilancio del TTG Travel Experience di Pugliapromozione. “Questa fiera - spiega Luca Scandale, dirigente Piano Strategico Pugliapromozione - è stata la prima importante manifestazione della ripresa dopo la crisi generata dalla pandemia. Oltre 1600 gli appuntamenti in agenda in questi tre giorni per i sessanta operatori pugliesi presenti, la maggior parte strutture ricettive, ma anche tour operator e agenzie di servizi turistici, da tutta la Puglia, con Bari e Lecce in testa”.

"Dobbiamo diversificare l'offerta"

Un’occasione per promuovere le diverse sfaccettature dell’offerta turistica pugliese, come il turismo enogastronomico, quello sportivo, le esperienze legate alla natura, ma anche il turismo culturale, il congressuale e il wedding. L’obiettivo è la diversificazione dell’offerta per dare seguito a una stagione estiva molto soddisfacente: “Il record di arrivi e di presenze di turisti italiani e stranieri nei mesi di luglio e agosto non può in alcun modo compensare le perdite subite da tutte le aziende componenti della filiera del turismo - fa notare Scandale -, dovute alla chiusura e alla conseguente inattività di oltre un anno e mezzo. Peraltro il blocco delle frontiere ha praticamente azzerato gli arrivi di turisti inglesi e americani, notoriamente alto spendenti. Siamo comunque molto soddisfatti per il lavoro di squadra del tavolo del partenariato e per le misure straordinarie adottate dalla Regione Puglia a sostegno delle imprese del comparto turistico e culturale”.