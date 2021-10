di Paola Trotta

16:17

PromoTurismoFVG prosegue sulla strada della promozione puntando sull'esperienzialità e sul turismo sostenibile in Friuli Venezia Giulia.

A TTG Travel Experience Bruno Bertero, direttore marketing PromoTurismo FVG (nella foto), sottolinea il lavoro improntato al coinvolgimento dei territori nella costruzione di nuovi prodotti turistici e alla formazione degli operatori del settore, strutturando progetti da mettere in atto nel tempo in azioni specifiche da realizzare declinandole nel 2022.



"Il concetto è fare rete tra i comuni condividendo diversi servizi attrattori di progetti finanziabili soprattutto legati al turismo sostenibile - continua Bertero -. Come per esempio "Friland", un progetto di hospitality innovativo che porta i viaggiatori a vivere un'esperienza in mezzo alla natura in ecoalloggi mobili di 12 mq con all'interno un frigorifero riempito di prodotti locali a km zero, collocati nei punti panoramici più suggestivi della regione. Il target è domestico e internazionale".