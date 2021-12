Lalli, Federturismo: “Settore in grave crisi, chiediamo ristori adeguati”

10:21

“Un settore in grave crisi come il turismo richiede ristori adeguati”. Così Federturismo alla luce della presentazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio che prevede per il 2022 un fondo complessivo per il sostegno delle attività turistiche, dello spettacolo e dell’automobile di 150 milioni di euro.

“È evidente - commenta in una nota la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - che se così fosse sarebbero meno che briciole per un settore agonizzante come il turismo, penalizzato anche dalle ultime disposizioni che comporteranno inevitabili restrizioni ai viaggi. Chiediamo, pertanto, ristori adeguati per un’ industria fondamentale per l’economia del nostro Paese che è ferma ormai da quasi 2 anni”.