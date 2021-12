Turismo Torino e Provincia, approvato il piano attività e budget per il 2022

19:30

Turismo Torino e Provincia si prepara a un nuovo anno di impegni e sfide. L’assemblea dei soci, presieduta dal presidente Maurizio Vitale, si è riunita oggi approvando all’unanimità il piano attività e budget per il 2022.

Il 2021 è stato un anno che ha visto Turismo Torino e Provincia in prima linea su alcuni importanti progetti tra cui le Nitto ATP Finals, con il ruolo di Official Local Tourism Agency, e la definizione della campagna di comunicazione per posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili grazie all’apertura a Caselle della nuova base aerea Ryanair (progetto finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino con la collaborazione di VisitPiemonte e Turismo Torino e Provincia e la partnership della stessa compagnia aerea).



“Siamo soddisfatti - sottolinea Vitale - che l’esercizio 2021, che si chiuderà a breve, evidenzi una gestione economico-finanziaria in equilibrio ed in linea con le stime di crescita. Ci poniamo come obiettivi ambiziosi per l’anno 2022 la valorizzazione dei 311 comuni della provincia “macro-politana” ed il consolidamento internazionale del brand Torino”.



Per ciò che concerne il bilancio dell’esercizio 2021, la stima di pre-chiusura parla di un incremento del valore della produzione, grazie principalmente alla progettualità afferente Nitto ATP Finals ed alla riapertura dei musei, che hanno portato la vendita della Torino+Piemonte Card ad un incremento stimato pari a tre volte quello dell'esercizio precedente.



Il 2022 si presenta come un anno di sfide significative per la destinazione, che porteranno il territorio al centro dell’attenzione: dall’Eurovision Song Contest 2022, alla seconda edizione delle Nitto ATP Finals, alla valorizzazione dell’offerta sportiva in chiave turistica grazie all’ottenimento della Regione Piemonte del titolo di ‘Regione europea dello sport’.