Capitali italiane della Cultura: passaggio del testimone tra Parma e Procida

È iniziato il countdown per il passaggio del testimone da Parma a Procida come Capitale Italiana della Cultura. La città emiliana cederà il titolo all’isola del Golfo di Napoli nel corso di una cerimonia in programma il 22 gennaio 2022.

Si conclude così, si legge su Hotelmag, un percorso che ha visto Parma – che ospiterà l’Assemblea nazionale Federalberghi dal 12 al 14 maggio prossimo – trasformarsi in un grande e innovativo laboratorio di arte, creatività, eventi, mostre, spettacoli, musica, con un’attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e alla rigenerazione urbana. Un capitolo che si chiude, ma che segna un nuovo inizio per la città.



Il programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 si estenderà su un arco di 330 giorni, con 44 progetti culturali e 150 eventi, sul tema “Perché la cultura non isola”, declinati in cinque sezioni: ‘Procida inventa’, ‘ispira’, ‘include’, ‘impara’, ‘innova’.



