Sardegna Isola del jazz, parte il nuovo progetto per il turismo

La Sardegna prosegue la promozione turistica con nuove iniziative, tra cui il progetto ‘Isola del jazz’.

“Ho incontrato i rappresentanti dei maggiori festival jazz che da anni si svolgono in Sardegna – ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -, condividendo l’opportunità di realizzare un nuovo progetto di crescita, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il grande jazz, puntando a intercettare i tanti appassionati di questo genere musicale e a costruire uno strumento di richiamo turistico anche in ambito internazionale. La cultura può contribuire alla destagionalizzazione i flussi”.



La Regione, quindi, sulla falsariga dei grandi eventi che stanno identificando trasformando la Sardegna come ‘Isola dello sport’, si legge su Hotelmag, intende valorizzare nuove esperienze per presentare offerte specifiche del prodotto Sardegna.