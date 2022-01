Una nuova app per promuvere Napoli: nasce Vesuvium Tourism

13:15

Si chiama Vesuvius Tourism la nuova app, promossa da Vesuvius Cultural Tourism, il cui obiettivo è diventare un aggregatore di offerte per scoprire la bellezza dell'area vesuviana, dai Campi Flegrei a Napoli fino a giungere alle isole del Golfo.

Un prodotto slow e sostenibile da vivere attraverso i vicoli partenopei e i siti archeologici, per poi spingersi alle pendici del Vesuvio.

A oggi sono circa 50 le imprese che stanno partecipando alla realizzazione degli itinerari; ne verrà fuori un'app per il b2b destinata a diventare fruibile al pubblico nel 2023.



"Creando una rete d'impresa e favorendo gli accordi con le amministrazioni pubbliche locali siamo certi di sviluppare occupazione giovanile" ha spiegato a napoli.repubblica.it Salvatore Graziano, ideatore del portale Vesuvius Cultural Tourism.

"Entrare nel Club di Vesuvius Tourism - conclude - significa entrare in un circuito che con competenza promuoverà in Italia e all'estero l'offerta turistica culturale della linea costiera del golfo di Napoli, attraverso uno strumento innovativo; inoltre organizzeremo eventi, mostre e corsi di formazione per il turismo".



Gaia Guarino