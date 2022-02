VisitTerrediPisa: nasce una nuova Dmc per lanciare il territorio

08:00

Un nuovo soggetto, una rete di imprese per realizzare pacchetti e commercializzare la destinazione turistica Terre di Pisa. È nato VisitTerrediPisa, l’insegna sotto la quale opererà la rete imprese “Vivere Pisa Confcommercio” che ha partecipato e vinto il bando con il quale la Camera di Commercio di Pisa ha messo a disposizione 50mila euro a fondo perduto per supportare la startup di un soggetto imprenditoriale privato che lavorasse per vendere il territorio.

La startup è nata dall’aggregazione di agenzie di viaggi e tour operator operanti in provincia di Pisa e inizierà a operare a partire dal 2022 in stretta collaborazione con l’Ambito turistico “Terre di Pisa”.



La Dmc è dotata della giusta tecnologia per la distribuzione su marketplace dei prodotti turistici e crea una sinergia tra il mondo digitale e gli esperti locali della destinazione “Terre di Pisa” che, grazie alle conoscenze dei propri territori, concedono al turista il privilegio di vivere una destinazione “natura toscana” come fosse un abitante di questi luoghi, conoscendone i tratti più autentici e vivendo esperienze uniche.



VisitTerrediPisa si occuperà della elaborazione di prodotti e servizi turistici, della selezione di prodotti e servizi turistici offerti da tutti gli operatori presenti sul territorio, della commercializzazione di pacchetti con buyer e tour operator, e della vendita diretta a singoli e gruppi sia in agenzia che online.