08:04

Pubblicità

"Non siamo in balia dell’epidemia, ma delle misure governative. Tutti gli operatori della filiera si stanno preparando: sono queste le basi della ripresa di un settore fondamentale per la nostra economia”. Il presidente di Enit Giorgio Palmucci, in un’intervista rilasciata pochi giorni fa, centra in pieno il tema caldo che domina la questione ‘nazionale’ del turismo. Il traffico verso il Belpaese per il 2022 non è condizionato dalla pandemia, o meglio, non adesso: a condizionare i flussi sono le regole di ingresso, che rischiano di penalizzare la Penisola nei confronti dei competitor.



“Nel 2021 il Paese si è confermato come la destinazione più gettonata e bisserà anche per il prossimo anno - dice sicuro Palmucci -. Nel 2022 l’Italia sarà ancora meglio posizionata soprattutto nel settore luxury travel, orientata a quel viaggiatore di alto profilo che sceglie città d’arte, luoghi naturalistici e storia in cui trovare servizi di lusso… (continua sulla digital edition)