La campagna tedesca dell'Emilia Romagna, nuove mosse per l'estate

15:38

Segnali incoraggianti per l’incoming dell’Emilia Romagna arrivano dall’Itb Berlin Convention. In base ai dati presentati oggi sulla ricerca di mercato Fur-Reiseanalysedalal e confermati dalla German Travel Association, infatti, le famiglie tedesche stanno ritrovando la voglia di viaggiare nel nostro Paese, con un picco di prenotazioni che si è spostato da gennaio a febbraio e si protrarrà fino a tutto marzo.

“Un segnale positivo per l’incoming” commenta a caldo l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini (nella foto). Sulla piattaforma web la Regione ha già predisposto le nuove proposte 2022 per il mercato tedesco e intanto riparte la campagna che, fino a giugno, garantirà oltre 1.000 passaggi, spot tv in prime time (previsti 115 milioni di contatti) e 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com. A questa si aggiungeranno i video web sui canali social della promozione turistica regionale con cinque nuovi clip che avranno ancora come testimonial l'attore tedesco Tom Wlaschiha. Sul fronte dei collegamenti verrà riproposto il treno giornaliero Monaco-Rimini, con fermata intermedia a Cesena.