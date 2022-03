08:04

Ampia adesione di professionisti del settore per il primo webinar di aggiornamento del 2022 curato dalla redazione di TTG Italia.

Dati statistici, nuove esigenze dei mercati esteri, nuove sensibilità dei viaggiatori rilette in chiave antropologica e psicologica sono stati alcuni dei temi trattati nell’incontro di ieri. “Dentro il 2022. Nuovi viaggi e nuovi linguaggi per ricominciare”. Un appuntamento - in questo caso organizzato in partnership con Unioncamere Piemonte - che inaugura la nuova stagione dei webinar basati sull’attualità e sulle notizie quotidianamente elaborate dalla redazione TTG Italia, testata specialistica presente sul mercato da quasi mezzo secolo.



I webinar sono rivolti a territori e imprese del turismo interessati ad avere una sintesi aggiornata del quadro di mercato, con informazioni utili per la strategia di breve periodo e per la comunicazione di prodotto declinata sulle più attuali richieste dei viaggiatori. Contenuti rielaborati in forma giornalistica per agevolare la fruizione rapida e supportare imprese e organizzazioni impegnate nei più diversi ambiti: marketing territoriale, hospitality, ristorazione, siti culturali e di accoglienza al viaggiatore in generale.

