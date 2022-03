08:01

La prossima settimana, forse già nella giornata di martedì 15 marzo, il Governo potrebbe varare “le regole post emergenza”. Lo ha riferito all’Ansa il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, confermando così quanto già detto nelle scorse ore dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Draghi - ha annunciato il ministro – ha concordato sull’urgenza” di definire una road map per far ripartire il Paese e l’industria turistica.



Corsa per l’estate

Obiettivo primario sarà quello di mettere il settore turistico della Penisola in condizione di competere ad armi pari con gli altri Paesi, in particolare quelli del Mediterraneo.



Uno su tutti la Grecia, che sembra ormai pronta ad allungare sull’estate e dal 15 marzo abolirà la compilazione del Plf per tutti i viaggiatori.